شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تستهل تعاملات سبتمبر فى المنطقة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.689 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11233 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13164 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2732 نقطة.