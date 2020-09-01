شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج نفط أوبك يزيد فى أغسطس للشهر الثانى مع تخفيف القيود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح أجرته رويترز، أن إنتاج أوبك النفطي زاد حوالي مليون برميل يوميا في أغسطس ، حيث خففت المنظمة وحلفاؤها قيودا غير مسبوقة على المعروض بالتزامن مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي والطلب من جائحة فيروس كورونا.

خلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا ضخت 24.27 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى أغسطس ، بزيادة 950 ألف برميل يوميا عن يوليو وفي تعزيز جديد بعد تسجيل أدنى مستوى خلال ثلاثة عقود في يونيو.

كان تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل وخفض معروض أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، قد ساعد النفط ليرتفع فوق 46 دولارا للبرميل بعد أن نزل إلى أقل مستوى خلال 21 عاما دون 16 دولارا للبرميل في أبريل. لكن المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا تنال من مكاسب الأسعار وتشحذ التركيز داخل أوبك.

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وقال مندوب لدى المنظمة "الوضع تحسن، لكن التعافي الشامل لم يحدث بعد.. يجب أن نواصل مراقبة السوق ووضع فيروس كورونا بعناية بالغة."

خفضت أوبك+ الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا، بما يعادل عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، من أول مايو أيار بعد أن دمر الفيروس ثلث الطلب العالمي. ومن أول أغسطس ، بدأ تقليص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر ، وتبلغ حصة أوبك من ذلك 4.868 مليون برميل يوميا.

وفي أغسطس ، بلغ التزام دول أوبك المقيدة بالاتفاق 99 بالمئة من الخفض المتعهد به، وفقا لنتائج المسح. وجرى رفع قراءة مستوى الالتزام لشهر يوليو إلى 95 بالمئة.