شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تتلقى طلب لشطب أسهم أمريكانا اختياريا بعد استحواذ "العبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تلقيها طلب من الممثل القانوني للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية-أمريكانا، لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 400 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة المصرية شطباً اختيارياً، تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 10 أغسطس، والمصدق على محضرها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختيارى لعرض الطلب على لجنة القيد، وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختياري والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقاً.

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وحققت شركة أمريكانا، إيرادات بقيمة 1.34 مليار خلال النصف الأول من عام 2020، مقابل 1.92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي القوائم، وبلغت صافي الخسائر 190.5 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.41 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، نسبة زيادة في الخسائر بلغت 13391%.

واستحوذ رجل الأعمال محمد العبار على شركة أمريكانا مصر، استكمالاً لصفقة استحواذ "أديبتيو"-المملوكة للعبار- على أمريكانا الأم بالكويت، وذلك فى صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، وتمتلك الأخيرة شركة أمريكانا المقيدة فى البورصة المصرية.