شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجاري الدولي (مصر)، صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، بحجم تداول 41 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.7 مليار جنيه، تلاه "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 511.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 752.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 601.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 989.4 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 137.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 949 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

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وفى المركز السادس "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 189.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 890.9 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 1.4 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 742.7 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 94.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 691.3 مليون جنيه، وفى التاسع "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول 232.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 658.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول بلغ 1.4 مليار ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 641.7 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.23% ليغلق عند مستوى 11365.99 نقطة خلال شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 20.38% ليغلق عند مستوى 1848.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 17.46% مغلقًا عند مستوى 2763.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.2% مغلقًا عند مستوى 13327.18 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 34.41% ليغلق عند مستوى 953.91 نقطة.