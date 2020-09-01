شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعيد فتح "الكوربية" وتمنع دخول السماسرة بدون "الكمامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة فتح قاعة التداول (الكوربية) اعتبارًا من غدًا الأربعاء، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية الشخصية منعًا لانتشار فيروس كورونا، وفى إطار سياسة الدولة للتخفيف من الإجراءات الاحترازية.

وطالبت البورصة، من كافة شركات السمسرة توعية العاملين بكافة التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية، وغير مسموح بالدخول بدون قناع الوجه (الكمامة) والالتزام بتعليمات الوقاية المتبعة بالبورصة المصرية مثل وضع مطهرات للأيدى المتوفرة على البوابات قبل الدخول، ومنع التزاحم عند الدخول أو الخروج والالتزام بإجراءات التباعد، والإبلاغ فى حالة ظهور أى حالة اصابة بين العاملين لدى الشركة وفى تلك الحالة يمنع ارسال منفذ الشركة لتجنب نشر الإصابة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقى 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.689 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 852.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.43% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.91%، والعرب على 9.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.85%.

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ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 840.1 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 144.4 مليون جنيه، 394.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11233 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13164 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2732 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 990 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.