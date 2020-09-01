شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 867 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا بمصر 867 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط أوقية الذهب من 1988 إلى 1970 دولار بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية.





أسعار الذهب بعد هبوطها..

عيار 18 : 743.15 جنيه

عيار 21 : 867 جنيها

عيار 24 : 990.85 جنيه

الجنيه الذهب : 6936 جنيها

السعر العالمي : 1970 دولار

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وكانت أسعار الذهب ارتفعت صباحا بقيمة 8 جنيهات فى سوق الصاغة بمصر، خلال مستهل التعاملات على الذهب بمصر، على خلفية زيادة فى سعر الأوقية لـ 1988 دولار قبل تراجعها إلى 1970 دولار الآن.

وكان وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، قال اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع تعافيا اقتصاديا سريعا من صدمة فيروس كورونا، مضيفا أنه لا يتوقع فرض السلطات جولة جديدة من إجراءات العزل مثلما حدث في شهري مارس وأبريل.

وقال للصحفيين عند عرض توقعات نمو محدثة إن الحكومة عدلت التوقعات الاقتصادية للعام الحالي صعودا ليسجل الاقتصاد تراجعا 5.8 % مقابل 6.3 % في توقعات سابقة في تأكيد لما ورد في تقرير سابق لرويترز.

كما عدلت الحكومة توقعات النمو لعام 2021 هبوطا لتسجيل نمو 4.4 بالمئة مقارنة مع 5.2 بالمئة في توقعات سابقة.

سوق الذهب يتغير بصورة سريعة وفق التصريحات الاقتصادية للدول الكبرى، إضافة إلى تأثره بصورة مباشرة بالأنباء المتعلقة بفيروس كورونا، والاتفاقات التجارية والقيود الجمركية.