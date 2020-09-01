شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يتحول للتراجع بتداولات 10.9 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسرًا 41.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7898.86 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.34% خاسرًا 217.39 نقطة ليغلق عند مستوى 9061.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 514.1 مليون سهم بقيمة 10.9 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3.78%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.73%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.49%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.62%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.66%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.60%.

وقفز 67 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شاكر" بنسبة 10%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 9.91%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 9.89%، فيما تراجع 121 سهمًا على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 5.59%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 4.35%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 3.98%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 612.1 مليون ريال سعودي.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، عن إبرام اتفاقية اكتتاب بالأسهم بتاريخ الموافق 31 أغسطس، بين كل من الشركة وشركة دايم الحديثة لإدارة العقارات وشركة إم إى رويال كابيتال، وشركة إعمار الشرق الأوسط، وشركة إم إى استراتيجيك انفستمنتس وشركة إم إى هولدينجز، وشركة إم إى بارتنرز، وصندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") ("اتفاقية الاكتتاب").

كما أعلنت الشركة أن المناقشات جارية بين وزارة المالية والصندوق بخصوص قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية بتاريخ 23 مايو عام 2011، والمعدل بتاريخ 4 يونيو عام 2015 ("القرض") من وزارة المالية إلى الصندوق، وذلك بمبلغ إجمالى قدره 2.833 مليار ريال سعودى ("حوالة القرض")، وسيتم الإعلان عن أى تطورات بخصوص حوالة القرض فى حينها.

وبموجب اتفاقية الاكتتاب، سيدخل الصندوق كمستثمر فى الشركة وذلك عن طريق إصدار الشركة 283.3 مليون سهمًا عاديًا جديدًا بالقيمة الاسمية التى تبلغ (10) ريالات سعودية للسهم الواحد مقابل ما على الشركة من ديون بموجب حوالة القرض، كما قدمت كل من شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات وشركة إم إى رويال كابيتال، وشركة إعمار الشرق الأوسط، وشركة إم إى استراتيجيك انفستمنتس، شركة إم إى هولدينجز، شركة إم إى بارتنرز، ضمانات للصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب، وتكون اتفاقية الاكتتاب خاضعة لإتمام الشركة كافة الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، بما فى ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك.