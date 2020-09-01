تباين أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 1-9-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)1 يورو = 4.50 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 5.05 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.89 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.77 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 28.21 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.23 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني.

دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 34.05 دينار جزائري.

دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.951 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.

وسجل الدولار الأمريكي تراجعا إلى أدنى مستوى له في نحو عامين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام سلة العملات الرئيسية، لتواصل العملة الخضراء اتجاهها الهبوطى، مقتربة من تسجيل خسائر للشهر الرابع على التوالى .

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.4% إلى 91.791 نقطة.

كما صعد اليورو أمام الدولار بنسبة 0.28% محققا مستوى قياسي بلغ 1.999دولار، لتصل العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مايو من عام 2018.

ويرى خبراء اقتصاد أن التوجه الجديد للسياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي والذي يسمح بتسارع معدل التضخم والإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى الصفر لفترة طويلة يشكل ضغوطا هبوطية على الدولار، ومن ثم تغذي التوقعات باستمرار تراجع العملة الأمريكية.