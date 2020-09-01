شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يؤكد إمكانية حجز موعد من تطبيق على المحمول لإتمام التوثيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، إن الوزارة بدأت اليوم التعاون مع وزارة العدل، لتقديم خدمة جديدة بافتتاح مكاتب التوثيق المتميزة مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وأشار الوزير إلى افتتاح مكتب توثيق سيتى ستارز، و يمكن للمواطن حجز موعد من خلال تطبيق على المحمول ويذهب ليتمم خدمات التوثيق بمنتهى الراحة والأمان، من خلال آليات تضمن توفير الوقت، إلى جانب تقديم خدمات من بينها خدمة (أكتب محررك) وغيرها من خلال منصة "مصر الرقمية" والتي تم اطلاق البث التجريبي لها منذ أيام.

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كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أصدرت بيان أكدت خلاله، إتاحة خدمات التوثيق بمكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" من خلال آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مقابل رسوم إضافية؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال الحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" والذى تم اطلاقه بهدف التيسير على المواطنين وللحد من التكدس بالمكاتب وللاستعلام اللحظى عن الكثافة بالمكتب، وذلك إلى جانب تقديم خدمات التوثيق والتى من بينها خدمة (أكتب محررك) وغيرها؛ من خلال منصة "مصر الرقمية" التي تم اطلاقها خلال الشهر الحالي بشكل تجريبى فى إطار تحقيق التحول الرقمى.

الجدير بالذكر أن المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق تضمن تنفيذ عدد من المهام ومن أبرزها؛ إعادة هندسة البنية التحتية، والانتقال الى خدمات الشباك الواحد للحد من التزاحم داخل الفروع، وتطبيق نظام آلى متكامل بحيث يتواكب مع الدورة المستندية المطورة داخل مكاتب التوثيق، وكذلك تنظيم حركة المواطنين داخل المكاتب من خلال تطبيق نظام إلكترونى متخصص داخل الفروع، بالإضافة إلى ضم عدد من المراكز التكنولوجية، وإضافة عدد 109 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، فضلاً عن افتتاح عدد كبير من مكاتب التوثيق الجديدة خلال العام الجارى للحد من التكدس وتقديم خدمات متميزة للموطنين.