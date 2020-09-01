شكرا لقرائتكم خبر عن مسح يظهر تواصل تعافى التصنيع فى ألمانيا بأغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن تعافي المصنعين في ألمانيا من إجراءات العزل تواصل في الشهر الماضي وأن الإنتاج نما بأسرع وتيرة منذ فبراير 2018.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو خُمس الاقتصاد، إلى 52.2 في أغسطس متخطيا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الثانية في 20 شهرا.
ويقل ذلك عن التقديرات الأولية البالغة 53، لكنه أعلى من قراءة يوليو التي بلغت 51.
وقال فيل سميث كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت إن التعافي ليس واسع النطاق، إذ لا يزال بعض المصنعين الألمان يعانون من ضعف الطلب.
وقال "الأرقام المرتفعة المشجعة تغطي على الضعف الحالي في بعض القطاعات، لاسيما الآلات ومعدات الإنتاج التي تعاني بفعل ضعف الإقبال على الاستثمار".
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