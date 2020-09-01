شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج "خضراء " فى أولى جلسات سبتمبر..والإمارات فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.31% رابحاً 7.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2252.39 نقطة، وربح رأس المال السوقي 810 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 313.72 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.13% رابحاً 6.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4525.412 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو مليار درهم ليغلق عند مستوى 678.340 مليار درهم، وزادت مؤشرات بورصة الكويت.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، في أول جلسة تداول بعد أجازة عاشوراء، بنسبة 1.79% رابحاً 24.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1405.62 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.22% رابحاً 8.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3780.250 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، وحيداً بنسبة 0.53% خاسراً 41.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7898.86 نقطة.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% رابحاً 7.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2252.39 نقطة، وربح رأس المال السوقي 810 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 313.72 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 373.1 مليون سهم محققة ما قيمته 354.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6433 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الاتصالات والاستثمار بنسبة 0.57%، 0.55%، على التوالي.

وقفز 18 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 11.98%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.86%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 111.2 مليون ورقة بقيمة 82.3 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحاً 6.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4525.412 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو مليار درهم ليغلق عند مستوى 678.340 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 113.8 مليون سهم، بقيمة 432.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2325 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الصناعة بنسبة 2%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.87%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.72%، ثم قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.13%، 0.11%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.30%، 1.05%، على التوالي.

وارتفع 16 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 14.78%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 8.09%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 6%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 5%، ثم سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.62%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 118.9 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، في أول جلسة تداول بعد أجازة عاشوراء، بنسبة 1.79% رابحاً 24.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1405.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 94.95% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.99%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.71%.

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كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.18% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.82%، شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.67%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحاً 32.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5326.87 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 34.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5889.07 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% رابحاً 28.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4213.71 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.83% رابحاً 34.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4217.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 352.7 مليون سهم بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.35%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.98%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.

وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 37.47%، يليه سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 27.59%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 20.80%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.90% يليه سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 4.98%، ثم سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 4.93%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.22% رابحاً 8.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3780.250 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 4.3 مليون ريال عبر تنفيذ 402 صفقة لعدد 41 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 9 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.08%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 2.04%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.82%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 4.50%، ثم سهم "اس ام ان باور للطاقة" بنسبة 2.70%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.33%، فيما تصدر سهم "سندات التنمية الحكومية57" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 3 ملايين ريال عماني.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسراً 41.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7898.86 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.34% خاسراً 217.39 نقطة ليغلق عند مستوى 9061.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 514.1 مليون سهم بقيمة 10.9 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3.78%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.73%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.49%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.62%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.66%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.60%.

وقفز 67 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شاكر" بنسبة 10%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 9.91%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 9.89%، فيما تراجع 121 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 5.59%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 4.35%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 3.98%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 612.1 مليون ريال سعودي.