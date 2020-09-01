شكرا لقرائتكم خبر عن ناسداك يفتح عند ذروة قياسية قبيل بيانات للمصانع الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا ذروة قياسية عند الفتح اليوم الثلاثاء بعد أن صعدت أسهم أبل وعقب بيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين وأوروبا مما أثار جوا من التفاؤل قبيل صدور أرقام لنشاط المصانع الأمريكية. وصعد ناسداك 75.51 نقطة بما يعادل 0.64 بالمئة ليصل إلى 11850.96 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 9.56 نقطة أو 0.03 بالمئة مسجلا 28439.61 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.13 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 3507.44 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناسداك يفتح عند ذروة قياسية قبيل بيانات للمصانع الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.