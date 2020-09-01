شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان مكتب التوثيق المميز بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر والذي سيتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز؛ وذلك في إطار المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انطلاقا من حرص الدولة على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية.فى خطوة جديدة فى منظومة مصر الرقمية.

حضر فعاليات الافتتاح؛ المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق.

هذا ويتم إتاحة خدمات التوثيق بمكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" من خلال آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مقابل رسوم إضافية؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال الحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" والذى تم اطلاقه بهدف التيسير على المواطنين وللحد من التكدس بالمكاتب وللاستعلام اللحظى عن الكثافة بالمكتب، وذلك إلى جانب تقديم خدمات التوثيق والتى من بينها خدمة (أكتب محررك) وغيرها؛ من خلال منصة "مصر الرقمية" التي تم اطلاقها خلال الشهر الحالي بشكل تجريبى فى إطار تحقيق التحول الرقمى.

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الجدير بالذكر أن المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق تضمن تنفيذ عدد من المهام ومن أبرزها؛ إعادة هندسة البنية التحتية، والانتقال الى خدمات الشباك الواحد للحد من التزاحم داخل الفروع، وتطبيق نظام آلى متكامل بحيث يتواكب مع الدورة المستندية المطورة داخل مكاتب التوثيق، وكذلك تنظيم حركة المواطنين داخل المكاتب من خلال تطبيق نظام إلكترونى متخصص داخل الفروع، بالإضافة إلى ضم عدد من المراكز التكنولوجية، وإضافة عدد 109 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، فضلاً عن افتتاح عدد كبير من مكاتب التوثيق الجديدة خلال العام الجارى للحد من التكدس وتقديم خدمات متميزة للموطنين.



افتتاح مكتب توثيق



جانب من الاجتماع



عمرو طلعت خلال الافتتاح