شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدّت تداولات سعر الذهب هبوطاً بعد الاقتراب من حاجز 2000.00 دولار، ليجري اختباراً للدعم المحوري 1967.90، وكما أشرنا في تقاريرنا الرئيسية، يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو 2008.80 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول.

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