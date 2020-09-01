شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتحول إلى الارتفاع متخلصاً من خسائره السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليمحو الخسائر التي سجلها في وقت سابق اليوم، وذلك في ظل أزمة "كورونا" وتصاعد أضرارها على الاقتصاد العالمي.



وذكر تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن انخفاض الدولار لن يفيد الاقتصاد العالمي بسبب تباطؤ الطلب على السلع والاستهلاك في ظل أزمة كورونا.



ومنذ يونيو/حزيران الماضي، انخفضت العملة الأمريكية بنسبة 9% في ظل الطلب على أصول أخرى من الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة.

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ولم تنجح جهود الحكومة الأمريكية حتى الآن في السيطرة على أزمة "كورونا" حيث أصيب بالفيروس أكثر من ستة ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 56 نقطة في الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ يناير/كانون الثاني عام 2019 مقارنة بـ54.2 نقطة في يوليو/تموز، بينما توقع محللون القراءة 54.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.