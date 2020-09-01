شكرا لقرائتكم خبر عن ساما تُعلن عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات مدة ثلاثة أشهر إضافية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م.

وأشارت ساما في بيان لها أن ذلك جاء رغبة منها في استمرار تمكين القطاع المالي القيام بدوره في دعم القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.

وكانت المؤسسة قد أعلنت وضمن برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص المعلن عنه بتاريخ 14 مارس 2020عن تأجيل الدفعات لمدة ستة أشهر لقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك حتى 14 سبتمبر الجاري.

وحسب ساما فإن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ إطلاقه في 14 مارس 2020وحتى تاريخه بلغ نحو 71,764 عقدًا، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود 50,6 مليار ريال، متجاوزة مبلغ الدعم المخصص للبرنامج في فترته الأولى والبالغ 30 مليار ريال؛ لارتفاع الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، حيث بلغ عدد عقود شركات التمويل المستفيدة من البرنامج 1,123 عقدًا بقيمة دفعات بلغت 5,2 مليار ريال.

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وبلغ عدد العقود للمنشآت المتوسطة المستفيدة من البرنامج نحو 26,023 عقدًا وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 32,8 مليار ريال، وبلغ عدد العقود للمنشآت الصغيرة 18,618 عقدًا، وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 9,4 مليار ريال، كما بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج للمنشآت المتناهية الصغر نحو 26,000 عقد وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 3,1 مليار ريال.

وأكدت ساما أنه وبالرغم من التحديات الحالية في هذه المرحلة الاستثنائية، أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي قوة ومتانة القطاع في مواجهة التحديات الحالية، مما عزز إيجاباً أداء المصارف التجارية لدورها المحوري في الاقتصاد بدعم وتمكين القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وكانت ساما قد أعلنت عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

وأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" السعودية، تأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 مارس 2020.