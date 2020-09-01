تطوير أرض بيضاء خاضعة للرسوم في جدة يوفر 300 قطعة سكنية

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وأوضح البرنامج في بيان أمس أن الأرض توفر أكثر من 300 قطعة أرض سكنية، في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي، والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.
وبين البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولا ويسهم في زيادة المعروض العقاري.
وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليا، مبينا أن جزءا من العوائد التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.
يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علما بأن الدورة الفوترية الرابعة من البرنامج بدأت في جدة يوم 23 رجب 1441.
تطوير أرض خاضعة للرسوم
- الموقع: شمال جدة
- المساحة 186119 متر مربع
- توفر أكثر من 300 قطعة أرض سكنية
- بدء الدورة الفوترية الرابعة في جدة يوم 23 رجب 1441
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