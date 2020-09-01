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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، التقى عبر الاتصال المرئي المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقة بين المؤسستين، والاتفاق على تعزيز الاستثمار والصكوك والتعاون الفني، وتبادل الخبرات والتمويل المشترك لفائدة البلدان الأعضاء.

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