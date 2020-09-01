حاضنات ومساحات الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عنوان لقاء تنظمه غرفة المدينة المنورة اليوم، وذلك ضمن سلسلة لقاءات «ما بعد الأزمة» التي تنظمها الغرفة.

ويركز اللقاء الذي يعقد عبر منصة البث المباشر على التعريف بمفهوم نشاط ومساحات العمل وحاضنات الأعمال، وأبرز مساهماته لتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد، والممارسات التي اتخذتها الدولة للحد من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والتغييرات التي ستطرأ على مساحات العمل وحاضنات الأعمال بعد الجائحة، وأهم الحلول للمنشآت للاستفادة من خدماتها.

كما يستعرض عددا من التوصيات والنصائح ونماذج العمل الناجحة في هذا المجال.