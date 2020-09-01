شكرا لقرائتكم خبر حاضنات ومساحات الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويركز اللقاء الذي يعقد عبر منصة البث المباشر على التعريف بمفهوم نشاط ومساحات العمل وحاضنات الأعمال، وأبرز مساهماته لتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد، والممارسات التي اتخذتها الدولة للحد من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والتغييرات التي ستطرأ على مساحات العمل وحاضنات الأعمال بعد الجائحة، وأهم الحلول للمنشآت للاستفادة من خدماتها.
كما يستعرض عددا من التوصيات والنصائح ونماذج العمل الناجحة في هذا المجال.
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