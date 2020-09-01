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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 40 فرصة عمل جديدة عرضها اللقاء الوظيفي الافتراضي الذي نظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء «تمكين» والمعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء، لتوفير فرص عمل في إحدى الشركات العقارية الوطنية. وشهد اللقاء طرح وظائف متنوعة في مجالات هندسية وعقارية عدة، شملت الهندسة المعمارية، والكهرباء، والمساحة، والسباكة والبناء، بمميزات ومخصصات وحوافز مجزية، وكذلك بيئة عمل مشجعة تعمل على التحفيز والتطوير. ويأتي اللقاء ضمن خطط وبرامج الغرفة لتطبيق سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

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