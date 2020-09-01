40 فرصة عمل

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وشهد اللقاء طرح وظائف متنوعة في مجالات هندسية وعقارية عدة، شملت الهندسة المعمارية، والكهرباء، والمساحة، والسباكة والبناء، بمميزات ومخصصات وحوافز مجزية، وكذلك بيئة عمل مشجعة تعمل على التحفيز والتطوير.
ويأتي اللقاء ضمن خطط وبرامج الغرفة لتطبيق سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
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