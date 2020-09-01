شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعزز مكاسبه مقترباً من 46 دولاراً قبيل بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعودة الطلب على السلع.



يأتي ذلك على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي نتيجة أزمة فيروس "كورونا" واحتمالات عودة قيود الإغلاق.



من ناحية أخرى، سوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة في حين ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.

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وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 43.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.3% إلى 45.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 46.2 دولار وأقل سعر عند 45.4 دولار.