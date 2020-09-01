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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأسترالي عقب قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور بيانات حكومية وبعد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة.
وأعلن البنك المركزي الأسترالي الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير ضمن الجهود الرامية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر أسعار السلع في أستراليا بنسبة 9.2% خلال أغسطس/آب بعد هبوط بنسبة 13.7% خلال يوليو/تموز.
وسجل الحساب الجاري الأسترالي فائضا بحوالي 17.7 مليار دولار أسترالي في الربع السنوي الثاني بما تجاوز توقعات عند 13 مليار دولار أسترالي، في حين سجل مؤشر موافقات البناء في البلاد ارتفاعا بنسبة 12% في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات بتراجع نسبته 0.9%.
هذا، ولا تزال أزمة "كورونا" تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الأسترالي مع عدم اعتماد أي لقاح فعال وآمن بعد للوقاية من الفيروس.
وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:43 بتوقيت جرينتش عند 0.7378، وسجل أعلى سعر عند 0.7414، في حين سجل أقل سعر عند 0.7367.
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