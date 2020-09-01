شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ يناير 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال أغسطس/آب إلى أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني عام 2019.

وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 56 نقطة في الشهر الماضي من 54.2 نقطة في يوليو/تموز، بينما توقع محللون القراءة 54.5 نقطة.

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