شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يفتتح أولى جلسات سبتمبر عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء والذي يعد أول جلسة في سبتمبر/أيلول، وذلك مع تدفق تصريحات أعضاء الاحتياطي الاتحادي.



ويخرج أعضاء البنك المركزي الأمريكي لتفسير التحول في استراتيجيته النقدية التي أعلنها الأسبوع الماضي حيث قرر السماح بارتفاع الأسعار أعلى متوسط هدف التضخم (2%) لبعض الوقت.

Advertisements



من ناحية أخرى، لا تزال أزمة فيروس "كورونا" تلقي بظلالها على "وول ستريت" خاصة مع تجاوز عدد مصابي المرض حاجز ستة ملايين حالة أمس، بحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز".



ويتلقى القطاع التكنولوجي دعماً من أسهم قيادية لا سيما سهما "تسلا" و"آبل" اللذين يجذبا زخماً شرائيا من المستثمرين عقب تقسيمهما.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:17 بتوقيت جرينتش بنسبة أقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 28432 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 11865 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3506 نقاط.