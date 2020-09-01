شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم ترتفع أعلى 2300 دولارا للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب الأسواق لتطورات أزمة فيروس "كورونا".



وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم حاجز 25 مليون حالة فيما توفي أكثر من 850 ألف شخص، بينما تخطى عدد المصابين في الولايات المتحدة وحدها ستة ملايين مصاباً.

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ومع تصاعد أزمة "كورونا"، ربما تضطر العديد من الدول لفرض قيود الإغلاق والعزل الأمر الذي يضط بكافة القطاعات، ومن بينها أنشطة التعدين.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.97 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 2323 دولارا للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2344.7 دولار للأوقية بينما سجل أقل سعر عند 2264.2 دولار للأوقية.