شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء ليتجه الخام الأمريكي لتحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ويستأنف خام برنت مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 1.0% إلى مستوي 43.21$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.79$، وسجل أدنى مستوي عند 42.79$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 45.90$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.59$ ، وسجل أدنى مستوي عند 45.50$.

عند تسوية الاثنين ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل انحسار مخاوف إمدادات الولايات المتحدة ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، بعدما سجلت فى وقت سابق أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 46.50$ للبرميل.

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وعلى صعيد تعاملات آب/أغسطس المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 5% ، فى رابع مكسب شهري على التوالي ، بدعم آمال تعافي الطلب العالمي من أزمة فيروس كورونا ،واستمرار تحالف أوبك بلس فى دعم السوق لتحقيق التوازن المنشود.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.5% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 29 شهرا عند 91.75 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم هبوط العملة الأمريكية يصب فى صالح ارتفاع أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي ، إذ يجعلها ذات تكلفة منخفض بالنسبة لمستهلكي وحائزي العملات الأخرى.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع السادس على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.