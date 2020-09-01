شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 29 شهرا قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 29 شهرا ، مع استمرار عمليات بيع العملة فى ظل الاحتمالات القوية لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة ضمن إطار السياسة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 91.75 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.18 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.19 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بحوالي 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات شهر آب/أغسطس المنصرم ،فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 1.4% ، فى رابع خسارة شهية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ آذار/مارس 2017.

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تعاذ تلك الخسائر إلى التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي المتضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى الأزمة السياسية بين الحزب الجمهوري ونظيره الديمقراطي والتي أوقفت إقرار حزمة تحفيز مالي جديد فى البلاد.

وتعرضت العملة الأمريكية إلى موجة بيع جديدة بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول " فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي السنوي ،والذي كشف خلاله النقاب عن تغيير كبير فى السياسة النقدية الأمريكية ، الأمر الذي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة ،وأقل من أسعار الفائدة فى البلدان الأخرى.

قال باول إن المركزي الأمريكي سيسمح للتضخم والتوظيف بالارتفاع فوق المستويات المستهدفة لدعم الاقتصاد فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وهو ما يعني أن البنك سيسمح للتضخم بتجاوز متوسط 2%.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الصناعات التحويلية ،توفر تلك البيانات مؤشرات قوية حول مدي تعافي الاقتصاد الأكبر بالعالم خلال الربع الثالث من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 54.6 نقطة خلال آب/أغسطس من مستوى 54.2 نقطة فى تموز/يوليو.