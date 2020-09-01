شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية بصدد تحقيق أول مكسب فى 4 جلسات بدعم بيانات صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بدعم بيانات قوية عن النشاط الصناعي فى الصين ، عزز آمال تعافي ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، عقب بيانات مخيبة للآمال بشأن التضخم في ألمانيا وإيطاليا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5 % ، بفضل انتعاش أسهم معظم شركات القطاع.

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فى الصين أظهرت بيانات اتساع نمو الأنشطة الصناعية على خلاف التوقعات فى آب/أغسطس ، فى أحدث المؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، يتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.2% ، فى أول خسارة خلال الثمانية أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,514.77 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.

وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.3% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بسبب الارتفاع الواسع فى مستويات الجنيه الإسترليني وتأثيره السلبي على قطاع الصادرات.