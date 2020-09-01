شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، مع استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن لمخاوف بشأن التضخم العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.3% إلى 1,992.33$ الأعلى منذ 19 آب/أغسطس الجاري، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,967.17$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,965.24$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات آب/أغسطس المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.5% ، فى أول خسارة شهرية فى غضون الخمسة أشهر الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,074.93$ للأونصة.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.5% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 29 شهرا عند 91.75 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

زادت عمليات بيع العملة الأمريكية بالفترة الأخيرة ، خاصة بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي ،والذي أعلن خلاله عن إطار السياسة النقدية الجديدة للمركزي الأمريكي.

تركز السياسة بالعمل على دعم تعافي معدلات النمو الاقتصادي فى البلاد دون النظر إلى مستويات التضخم ، وهو الأمر الذي عزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة ،وأقل من معدلات الفائدة فى البلدان الأخرى.

أظهرت بيانات فى أوروبا يوم الثلاثاء انكماش وتيرة التضخم بمنطقة اليورو فى آب/أغسطس للمرة الأولى منذ عام 2016 ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال الركود التضخمي فى معظم الاقتصادات العالمية ، وهو ما يعزز عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,251.50 طن متري.