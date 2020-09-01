شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.26% بما يعادل -3.98 نقطة ليستقر على سعر 171.82 دولار، ولكن كل ذلك يأتي في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 166.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 194.64.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه