شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.13% بما يعادل -0.56 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 25.74 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.34، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه