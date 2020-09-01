شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.22% بما يعادل -1.16 نقطة ليستقر على سعر 51.12 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 49.38، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 55.61.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه