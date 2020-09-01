شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.92% بما يعادل -1.32 نقطة ليستقر على سعر 142.31 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 139.77، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 150.34.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه