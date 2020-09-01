شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يغلق على انخفاض – تحليل – 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.71% بما يعادل -3.67 نقطة ليستقر على سعر 131.87 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 127.48، ليستهدف مستوى المقاومة 139.93.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه