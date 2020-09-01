شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع البطالة فى ألمانيا بأغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مما يشير إلى أن سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا تتعافى بعد أن تضررت من أزمة فيروس كورونا.
وقال مكتب العمل إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض بمقدار تسعة آلاف إلى 2.915 مليون. وظل معدل البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية دون تغيير عند 6.4 بالمئة.
وتوقع المحللون قراءة ثابتة لكل من عدد العاطلين عن العمل ومعدل البطالة.
وقال مكتب العمل إن عدد الأشخاص الذين يعملون ضمن برنامج لعدد ساعات عمل وأجور أقل، والذي يستمر في حماية سوق العمل من وطأة جائحة فيروس كورونا، انخفض إلى 5.36 مليون في يونيو من 5.82 مليون في مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع البطالة فى ألمانيا بأغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.