الاقتصاد

تراجع البطالة فى ألمانيا بأغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مما يشير إلى أن سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا تتعافى بعد أن تضررت من أزمة فيروس .

وقال مكتب العمل إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض بمقدار تسعة آلاف إلى 2.915 مليون. وظل معدل البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية دون تغيير عند 6.4 بالمئة.

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وتوقع المحللون قراءة ثابتة لكل من عدد العاطلين عن العمل ومعدل البطالة.

وقال مكتب العمل إن عدد الأشخاص الذين يعملون ضمن برنامج لعدد ساعات عمل وأجور أقل، والذي يستمر في حماية سوق العمل من وطأة جائحة فيروس كورونا، انخفض إلى 5.36 مليون في يونيو من 5.82 مليون في مايو.

 

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