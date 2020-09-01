شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية وتريليون جنيه تسهيلات البنوك خلال إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية خلال شهر إبريل الماضي، حيث بلغت 3 تريليون و777 مليار جنيه، مقابل 3 تريليون و67 مليار جنيه في شهر ابريل من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 32.1%، بينما سجلت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 741.4 مليار جنيه في ابريل الماضي، مقابل 864.3 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك بالعملة المحلية ارتفعت إلى تريليون و605 مليار جنيه في ابريل الماضي، مقابل تريليون و247 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 28.7%، بينما كانت التسهيلات بالعملة الأجنبية نحو 507 مليار جنيه في ابريل الماضي، مقابل 624 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019.

وسجل الدين الخارجي المصري تراجعا ملحوظا لأول مرة منذ حوالي 4 أعوام ونصف العام بواقع 1.4 مليار دولار، ليصل إلى 111.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لما جاء في النشرة الشهرية للبنك المركزي الصادرة أمس.

وتراجعت ديون الحكومة من السندات بمقدار 792.4 مليون دولار خلال نفس الفترة، لتسجل 20.1 مليار دولار، مع تراجع ديون الحكومة الخارجية على شكل قروض إلى 40.3 مليار دولار خلال الربع الأول، بانخفاض 225.4 مليون دولار. كما شهدت الفترة تراجع الدين الخارجي الحكومي بنحو مليار دولار ليبلغ 60.4 مليار دولار.