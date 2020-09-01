شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن بالسوق المحلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن في السوق المحلى مازالت منخفضة عن المعدلات الطبيعية اليوم الثلاثاء 1-9-2020 حيث استقرت الأسعار في المزارع المصرية مع استقرارها في الأسواق والمحلات.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد إن الأسعار سجلت في المزرعة 16.5 جنيها للكيلو في حين يصل السعر للمستهلك 19-21 جنيها وذلك بحسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن سعر البيض في المزرعة سجل 23.5 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيها بحسب المنطقة.

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ويذكر أن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قال إنه بشأن ما أثير حول استيراد دواجن من الخارج، فإن الشحنة ضئيلة جدا تبلغ 2000 طن وأنها مستوردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير للخارج ولا تدخل إلى السوق المحلى وأن شروط الموافقة فيها أن يعاد تصديرها مباشرة دون دخولها إلى السوق المحلى، ومن ثمة لن تؤثر على السوق المحلى من قريب أو من بعيد.

وأكد الصياد فى بيان للوزارة، أن وزارة الزراعة تولى اهتماما كبيرا بصناعة الدواجن وتقدم لها كل الدعم باعتبارها مستقرة وتتجاوز استثماراتها 95 مليار جنية وتوفر حوالى 4 مليون فرصة عمل وتسد فجوة كبيرة فى الغذاء البروتينى للمواطنين، متابعا أن الوزارة علقت استيراد الدواجن المجمدة حماية للإنتاج المحلى كما سعت لدى منظمة صحة الحيوان العالمية من أجل اعتماد مصر رسميا من الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور الامر يؤدى الى استعادة ريادتنا فى تصدير الدواجن بالإضافة الى التنسيق مع كافة الجهات فى الدولة من اجل الاستعانة بالإنتاج المحلى بدلا من الاستيراد