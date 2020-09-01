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شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى أوروبا ينكمش فى أغسطس للمرة الأولى فى 4 سنوات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر آب/أغسطس منكمشا بنسبة 0.2% ،بأسوأ وتيرة منذ نيسان/أبريل 2016 ، أسوأ من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.2% ،أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.4%.
وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.4%، أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.9% ،أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.2 %.
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