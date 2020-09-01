شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 28 شهرا قبيل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى 28 شهرا ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية فى إطار السياسة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال آب/أغسطس.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1997$ الأعلى منذ أيار/مايو 2018، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1936 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1930$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

وعلى صعيد تعاملات آب/أغسطس المنصرم ، حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.4% مقابل العملة الأمريكية ، فى رابع مكسب شهري على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ آذار/مارس 2017.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.5% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 29 شهرا عند 91.75 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تأتي تلك العمليات فى إطار السياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي يركز خلالها على تعافي معدلات النمو الاقتصادي دون النظر إلى مستويات التضخم ،وهو الأمر الذي عزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة ،وأقل من معدلات الفائدة فى البلدان الأخرى.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الهامة فى أوروبا ، عن مستويات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو خلال آب/أغسطس ، والتي توضح مدي تحسن الأوضاع الاقتصادية فى القارة العجوز بعد السيطرة على تفشي الفيروس التاجي.

تصدر بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش التوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر آب/أغسطس المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.4% فى تموز/يوليو ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.9% من ارتفاع بنسبة 1.2% الشهر السابق.