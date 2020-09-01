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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم بقرابة 2% مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الاثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 30 من تموز/يوليو وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل من عام 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 06:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.63% لتتداول حالياً عند 946.96$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 931.73$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.36% إلى 91.83 مقارنة بالافتتاحية عند 92.17.
هذا وتتطلع الأسواق إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.6 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 50.9 في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.7% في حزيران/يونيو الماضي.
وصولاً للكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.6 مقابل 54.2 في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 52.0 مقابل 52.3، وذلك قبل أن نشهد مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في مناقشة افتراضية حول التوقعات الاقتصادية تستضيفها مؤسسة بروكينجز.
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