شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر وفا للتأمين ترتفع 148% بالربع الثاني 2020 لارتفاع مخصص الذمم المدينة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 148.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 26.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة زيادة الخسائر إلى ارتفاع (مخصص) الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها إلى 26.27 مليون ريال، بالإضافة إلى توقف الشركة عن مزاوله نشاطها بسبب انخفاض هامش الملاءه الماليه.
هذا وتراجع صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 8 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 14.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 28.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 41.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
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