شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على غدير للعقارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة غدير للعقارات للاستحواذ على حصة 100% من حصص ملكية شركة غدير للعقارات وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى أن هذه المذكرة تهدف لتحديد التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ ليكون التنفيذ وفقا لللاقتراحات والتفاهمات المعتمدة من الطرفين.

وبحسب البيان، من المُقرر التفاهم علي تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من التقييم وأعمال الفحص النافي للجهالة.

وأشارت الشركة، إلى أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوماً، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

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يُذكر أن شركة غدير للعقارات مالكة لعقار تجاري مدر للدخل يقع في شمال مدينة الرياض.

وتجدر الإشارة إلى أن أنعام القابضة حققت صافي أرباح بلغ 346 ألف ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 20%، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 81%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 153 ألف ريال، مقابل خسائر بلغت 8.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.