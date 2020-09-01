شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة تفتتح مركزاً جديداً للسيدات بجدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركز جديد للسيدات بمدينة جدة، بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن المركز يقع على طريق الحرمين، حي السامر، في مدينة جدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 2,980 متر مربع.

وأفادت الشركة، بأن المركز يعمل تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة- ليديز"، ويحتوي على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.

ونوهت الشركة إلى أن إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة 134، مُشيرة إلى أنه سيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.

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وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لافتتاح المركز اعتباراً من الربع الثالث من عام 2020.

وكانت الشركة قد أعلنت، الأحد الماضي، عن افتتاح مركز جديد للسيدات بمدينة الرياض، يقع على طريق الملك عبد الله تقاطع طريق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حي النزهة، في مدينة الرياض.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 91 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 49.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 195.25 مليون ريال، قابله جزئيًا انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 50.49 مليون ريال، وصافي انخفاض في جميع التكاليف الأخرى (بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة) بمبلغ 4.15 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 84.8 مليون ريال، مقابل أرباج بلغت 89.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.