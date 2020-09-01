شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية السعودية تلزم القطاع الخاص بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، قرارًا يقضي بإلزام منشآت القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والموصى بها من قبل الوزارة، المتعلقة بجائحة كورونا.

وبحسب بيان الوزارة، يهدف هذا القرار إلى المحافظة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق البروتوكولات الوقائية والمعايير الصحية في بيئة العمل كافة.

وأوضحت الوزارة أن صاحب المنشأة يقوم بالدخول للموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية. وتسجيل بيانات المنشأة، ثم تعبئة عناصر التقييم الذاتي، مشيرة إلى أن القرار يستهدف جميع المنشآت بمختلف أحجامها.

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وكانت الوزارة قد بدأت مطلع الشهر الماضي، تطبيق عقود نظام "العمل المرن"، والذي يتيح التعاقد بين المنشأة والمواطن بالعمل ساعات محددة، دون إلزام المنشأة بإجازات مدفوعة، أو مستحقات نهاية الخدمة.

يشار إلى أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس، أحمد بن سليمان الراجحي، أعلن في منتصف يوليو الماضي، إطلاق منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، مما يُمكّنها من الالتزام بنظام "حماية الأجور"، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني.

وأوضح الراجحي أن المنصة سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور، مما سيُمكّنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، ويضمن رفع درجة التزام هذه المنشآت بنظام "حماية الأجور" عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام، ويوفر عليها الكثير من الجهد والمال.

وقال سطان الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، في وقت سابق، إن الوزارة مع بدء عودة الأعمال تبحث باستمرار احتياج سوق العمل لأي مبادرات أو برامج ليعود النشاط الاقتصادي لطبيعته بشكل كامل.