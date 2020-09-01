شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط بعد الوصول إلى مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك محاولات جمع العزم الإيجابي على الأطر الزمنية اللحظية، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7485، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7325 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7350 والمقاومة 0.7480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد