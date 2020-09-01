شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ليحاول الابتعاد عن المتوسط المتحرك 50، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، والتي تدعم فرص مواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 47.60 وتمتد إلى 49.00، في حين يمثل كسر 44.90 عامل سلبي سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.70 والمقاومة 47.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد