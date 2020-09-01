شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية هادئة ليتحرك فوق حاجز 43.05، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، ليعزز التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، ونعتقد بأن المجال مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 45.00، مع الإشارة إلى أن السعر يتحرك داخل قناة صاعدة تدعم فرص تحقيق الأهداف المنتظرة، في حين يمثل الثبات فوق 42.20 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد