شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الفضة تحقيق المكاسب ليصل إلى مشارف حاجز 29.00 دولار الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 29.80 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 26.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 29.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد