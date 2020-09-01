الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 01-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بتقديم التداولات الإيجابية ليزحف نحو هدفنا التالي المنتظر عند 2008.80، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 2074.87، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق 1967.90.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1960.00 والمقاومة 2010.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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