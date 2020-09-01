شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الارتفاع ليبتعد عن حاجز 1.3400، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.3565، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 1.3300.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3340 والمقاومة 1.3520

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد